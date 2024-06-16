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Гросси: ситуация на ЗАЭС может стать критической в любой момент

Гросси: ситуация на ЗАЭС может стать критической в любой момент

Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire Ситуация на Запорожской атомной станции может стать критической в любой момент и эта угроза вполне реальна, заявил в интервью "Известиям" глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

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