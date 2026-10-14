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ИА Регнум

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Британия ускорит передачу Украине многоцелевых ракет LMM для систем ПВО

Британия ускорит передачу Украине многоцелевых ракет LMM для систем ПВО

Великобритания ускорит передачу Украине многоцелевых ракет Lightweight Multirole Missiles (LMM), предназначенных для систем противовоздушной обороны (ПВО).

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