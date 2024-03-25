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В Кузбассе осуждены представители пансионата, в котором погибли постояльцы

В Кузбассе осуждены представители пансионата, в котором погибли постояльцы

В СУ СК России по Кемеровской области – Кузбассу 25 марта сообщили, что суд вынес обвинительный приговор бывшему предпринимателю и директору пансионата для пожилых людей, из-за которых погибли четыре человека.

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