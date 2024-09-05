Китайский гороскоп на сентябрь 2024 для всех знаков восточного зодиака

8 сентября по китайскому календарю начинается месяц Водного Петуха. Энергии месяца будут непростыми и глубокими, но при их правильном использовании можно добиться значимых успехов и в карьере, и в финансах.
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