Punchbowl News: “Elon Musk donated $158 million to the Senate Leadership Fund in the third quarter, the vast majority of the Senate GOP super PAC’s $273 million quarter.
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