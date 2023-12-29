Редких специалистов природоохранного обустройства территории готовят в Приморье

Высококвалифицированный персонал в области строительства, технических и инженерных направлений, а также в сфере информационных технологий и других востребованных специальностей готовят в Приморье за счет федеральной программы "Профессионалитет".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии