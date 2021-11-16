Любопытно, однако

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Об отношениях народа и власти в свете скандальных заявлений Михаила Леонтьева

Об отношениях народа и власти в свете скандальных заявлений Михаила Леонтьева

Благодаря излишней откровенности вице-президента "Роснефти" народ России может понять весь цинизм отношения власти к себе.

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Комментарии
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Юра Медведев
А у нас,что эпидемия?
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2
10 час.
Юрий Бакулин
Из всего сказанного Леоньтьевым я понял, что он позиционирует себя как собачка, и не стоит его бред(тявкание) принимать  серьезно.😀 А антипрививочники со временем сами придут к логическому концу ( кладбище или прививочный кабинет) и не надо их торопить.😀
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10 час.
Валентина Литвяк
Михаил прав! Из всех комментарий понятно, что баранов много, только не надо их насильно прививать - пусть сдохнут, если им хочется, государство ничего не потеряет.
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3
7 час.

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