Благодаря излишней откровенности вице-президента "Роснефти" народ России может понять весь цинизм отношения власти к себе.
Об отношениях народа и власти в свете скандальных заявлений Михаила Леонтьева
Комментарии
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Юрий Бакулин
Из всего сказанного Леоньтьевым я понял, что он позиционирует себя как собачка, и не стоит его бред(тявкание) принимать серьезно.😀 А антипрививочники со временем сами придут к логическому концу ( кладбище или прививочный кабинет) и не надо их торопить.😀
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