Об отношениях народа и власти в свете скандальных заявлений Михаила Леонтьева

Юрий Бакулин

Из всего сказанного Леоньтьевым я понял, что он позиционирует себя как собачка, и не стоит его бред(тявкание) принимать серьезно.😀 А антипрививочники со временем сами придут к логическому концу ( кладбище или прививочный кабинет) и не надо их торопить.😀