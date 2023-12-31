Континентальная часть Китая осудила высказывания Лай Циндэ о "независимости Тайваня"

Пекин, 30 декабря /Синьхуа/ -- Официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа в субботу подверг критике представителя Демократической прогрессивной партии /ДПП/ Тайваня Лай Циндэ за распространение заблуждений о "независимости Тайваня", подчеркнув, что его высказывания наполнены конфронтационным мышлением.