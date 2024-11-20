Су-57 в Китае: мат, но не в три хода Вообще полное впечатление, что что-то внутри «Рособоронэкспорта» поменялось, причем в лучшую сторону.
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Су-57 в Китае: мат, но не в три хода Вообще полное впечатление, что что-то внутри «Рособоронэкспорта» поменялось, причем в лучшую сторону.
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