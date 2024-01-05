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Клуб «Орландо» выведет из обращения игровой номер Шакила О’Нила

Клуб «Орландо» выведет из обращения игровой номер Шакила О’Нила

Церемония состоится в ночь на 14 февраля.фото: Keith Allison/flickr.com/wikiрedia.org--> Американский клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Орландо» решил вывести из обращения 32-й номер, под которым выступал легендарный центровой игрок Шакил О’Нил.

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