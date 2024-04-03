В Европе появился новый китайский кроссовер за 1,7 млн рублей, которого нет в России

Несмотря на то, что европейские автопроизводители сильно опасаются расширению присутствия в ЕС дешевых китайских автомобилей, это не мешает новым «поднебесным» маркам активно заходить на этот перспективный для них рынок.
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