Куда сходить в Петрозаводске во время майских выходных

Перед празднованием Дня Победы в Петрозаводске проводятся культурные мероприятия. Как разнообразить свой досуг с пользой? Музеи Национальный музей РК приглашает на три экскурсии, посвященные теме Великой отечественной войны: «Брестская крепость.