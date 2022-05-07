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Куда сходить в Петрозаводске во время майских выходных

Куда сходить в Петрозаводске во время майских выходных

Перед празднованием Дня Победы в Петрозаводске проводятся культурные мероприятия. Как разнообразить свой досуг с пользой? Музеи Национальный музей РК приглашает на три экскурсии, посвященные теме Великой отечественной войны: «Брестская крепость.

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