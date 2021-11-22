Владислав Третьяк: «Работа депутата очень важна для государства. Стараешься выполнять ее так же хорошо, как когда-то играл в хоккей»

Президент ФХР Владислав Третьяк прокомментировал свою деятельность в качестве депутата Государственной думы.

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