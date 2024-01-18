Азербайджанцы потребовали извинений от заместителя председателя Госдумы России

Валентин Воробьев Гля-ко, вот какой он вумный Элунур Гусейнов этот! Путает котлеты с тараканами. Живешь в России так живи, никто тебя не трогает. От вас, мигрантов всего лишь требуется культуру нашу уважать и соблюдать порядок.

Nikolaev Vadim об этом и речь! приехал в другую страну будь любезен соблюдай её законы ! не нравится нахуй!! в чужой монастырь со своим уставом не ходят! свои правила и обычаи у себя дома(квартиры) можешь блюсти а не на улице и в обществе!