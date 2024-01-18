Заместитель председателя Государственной думы России Пётр Толстой сделал важное заявление: "Все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры.
Азербайджанцы потребовали извинений от заместителя председателя Госдумы России
Комментарии
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Валентин Воробьев
Гля-ко, вот какой он вумный Элунур Гусейнов этот! Путает котлеты с тараканами. Живешь в России так живи, никто тебя не трогает. От вас, мигрантов всего лишь требуется культуру нашу уважать и соблюдать порядок.
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10 час.
Nikolaev Vadim
об этом и речь! приехал в другую страну будь любезен соблюдай её законы ! не нравится нахуй!! в чужой монастырь со своим уставом не ходят! свои правила и обычаи у себя дома(квартиры) можешь блюсти а не на улице и в обществе!
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10 час.
Е Ва
Устали извиняться за своих уродов, устали заставлять своих уродов извинятся, решили заставить извиняться, тех кто правдиво указал, что уроды должны знать свое место и не иметь крыши
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7 час.
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