Из-за ремонта на трёх улицах Рязани 18 января отключат свет

Во вторник свет отключат по адресам: улицы Семчин Лоск (дома №№ 33, 38, 39, 42-46а, 48, 49, 52-54, 56, 58), 5-й Озёрный переулок (дома №№ 10, 16, 18, 19, 21, 24, 26-30, 33, 36, 40, 42), Трёхреченская (дома №№ 33-35, 42-45, 48, 55-57, 60-63).
Во вторник свет отключат по адресам: улицы Семчин Лоск (дома №№ 33, 38, 39, 42-46а, 48, 49, 52-54, 56, 58), 5-й Озёрный переулок (дома №№ 10, 16, 18, 19, 21, 24, 26-30, 33, 36, 40, 42), Трёхреченская (дома №№ 33-35, 42-45, 48, 55-57, 60-63).
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