В Удмуртии сотрудники полиции проводят для детей информационную кампанию по профилактике кибермошенничества

В сети центров цифрового образования детей «IT-куб» сотрудники специализированного отдела по борьбе с мошенничеством Управления уголовного розыска МВД по Удмуртской Республике провели профилактическую лекцию для подростков на тему «Киберпреступления и способы противодействия им».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии