Посольство РФ: при затоплении парома у Кипра погибла гражданка России

Гражданка России погибла в затонувшем у берегов Северного Кипра пароме. Об этом сообщили в посольстве РФ в Турции в официальном Telegram-канале.
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