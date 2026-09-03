Демешин отчитался Путину о развитии острова Большой Уссурийский

Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин на ВЭФ отчитался перед Владимиром Путиным об успешном развитии острова Большой Уссурийский, где идёт строительство пограничной инфраструктуры, способной принимать 1,5 млн туристов ежегодно.
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