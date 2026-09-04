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Происшествия

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В Ростове-на-Дону вынесен приговор по уголовному делу о захвате заложников и попытке побега из следственного изолятора

В Ростове-на-Дону вынесен приговор по уголовному делу о захвате заложников и попытке побега из следственного изолятора

Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении пяти участников организованной группы.

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