«Жить». Как Лапшина забеременела от женатого Старостина и создала с ним семью

Колоритная артистка легко справлялась с остросоциальными ролями, да и в личной жизни преуспела: хотя роман Ольги Лапшиной с Сергеем Старостиным начался, когда музыкант еще был женат на другой, впоследствии влюбленные создали крепкую семью.
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