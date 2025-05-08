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«Жить». Как Лапшина забеременела от женатого Старостина и создала с ним семью

«Жить». Как Лапшина забеременела от женатого Старостина и создала с ним семью

Колоритная артистка легко справлялась с остросоциальными ролями, да и в личной жизни преуспела: хотя роман Ольги Лапшиной с Сергеем Старостиным начался, когда музыкант еще был женат на другой, впоследствии влюбленные создали крепкую семью.

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