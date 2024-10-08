Биолог Косоруков сообщил, что в РФ скоро начнут испытания вакцины от рака

Биолог Вячеслав Косоруков сообщил, что в России скоро начнут испытания вакцины от рака. "Они могут быть либо полноценными клиническими испытаниями, либо так называемыми исследованиями в рамках клинических исключений", – приводит его слова Lenta.
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