Зеленский требует компенсацию за отказ в приглашении в НАТО: что она включает?

Государства-члены альянса НАТО должны отправить Украине обещанные ими системы противовоздушной обороны в качестве компенсации за отказ в приглашении страны в военный блок, сообщил президент Украины Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.
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