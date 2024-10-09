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Диетолог посоветовал продукт для борьбы с дефицитом витамина D осенью

Диетолог посоветовал продукт для борьбы с дефицитом витамина D осенью

Диетолог Эдвард Мазер рассказал, что одним из лучших пищевых источников витамина D являются грибы. В комментарии для издания T3 он посоветовал включить этот продукт в рацион осенью и зимой для борьбы с дефицитом витамина.

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