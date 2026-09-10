ГИБДД Екатеринбурга: пенсионерка на самокате погибла в ДТП

На улице Московской в Екатеринбурге случилось ДТП с участием грузовика и 81-летней пенсионерки на электросамокате.
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