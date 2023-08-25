В Киеве начался сущий кошмар после слов датского режиссёра о россиянах: Принялись хамить и угрожать деятелю искусства

То, что среди наших недружелюбных соседей нередко встречается нелюдь – с этим мы уже свыклись. Но почему-то иногда забываем, что за рубежом многие политики и руководители, особенно из недружественных стран, абсолютная такая же нелюдь, разве что в костюмчиках от бриони или ещё кого.
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