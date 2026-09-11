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Царьград

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Алла Пугачёва ведёт бизнес на Кипре: Раскрыты подробности

Алла Пугачёва ведёт бизнес на Кипре: Раскрыты подробности

Алла Пугачёва и Максим Галкин* владеют совместным бизнесом на Кипре. Супруги зарегистрировали на острове две компании и указали в качестве адреса проживания элитные апартаменты в одном из самых престижных жилых комплексов Лимасола.

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