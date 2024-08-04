Трамп требует, чтобы Харрис "прекратила играть в игры" и приняла участие в дебатах 10 сентября

Кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис отказывается участвовать в дебатах с бывшим президентом Дональдом Трампом на телеканале Fox News 4 сентября, заявив, что ей нужно "прекратить играть в игры и прийти на дебаты 10 сентября".