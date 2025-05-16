Украинское командование привлекает пограничников для защиты Локни

Командование Украины задействует пограничников для удержания Локни в Сумской области. Как сообщает ТАСС, используемые силы Чопского отряда переводятся в Сумской погранотряд, чтобы избежать потерь внутри собственной бригады.
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