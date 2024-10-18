Орбан: Украина — территория, которая веками была спорной Венгерский премьер Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Pioneer заявил, что Украина в течение многих веков была спорной территорией.
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Орбан: Украина — территория, которая веками была спорной Венгерский премьер Виктор Орбан в интервью немецкому изданию Pioneer заявил, что Украина в течение многих веков была спорной территорией.
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