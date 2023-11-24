Каким  будет прожиточный минимум с 1 января  2024 года

Несмотря на то, что законопроект о федеральном бюджете на 2024 год еще рассматривается в Госдуме, в большинстве регионов России уже утверждены новые размеры прожиточного минимума (ПМ), которые вступят в силу с 1 января.
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