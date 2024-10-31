Стоматолог Аксенова перечислила запреты при ношении брекетов

В это время стоит отказаться от твердых продуктов Брекеты устанавливаются пациентам для исправления патологий прикуса и зубного ряда, рассказала РИАМО стоматолог-ортодонт «СМ-Стоматологии» Ирина Аксенова.
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