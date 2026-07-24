Два человека погибли при атаке США на танкер в Оманском заливе

REUTERS Два человека погибли в результате удара США по танкеру в Оманском заливе. Американские военные посчитали, что корабль перевозит иранский газ, сообщила 24 июля гостелерадиокомпания Ирана со ссылкой на источник.
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