Про хороших, плохих и умных девочек

Хорошие девочки верят в рай, плохие – в ад, умные – в Дарвина; Хорошие девочки ждут принца на белом коне, плохие – миллионера на черном Мерседесе, умные считают обоих персонажей вымышленными; Хорошие девочки спят в пижаме, плохие – голыми, умные – по ситуации; Хорошие девочки ищут свои эрогенные зоны, плохие знают их, умные считают, что не эрогенных зон не существует; Хорошие девочки верны мужу, плохие – любовнику, умные – обоим; Хорошие девочки любят всех детей, плохие – только совершеннолетних, умные – своих; Хорошие девочки не носят мини, плохие – носят, но без белья, умные – не носят мини на работу; Хорошие девочки загорают в купальнике, плохие – топлесс, умные – в тени; Хорошие девочки имеют работу, плохие – спонсора, умные – свой бизнес; Хорошие девочки верят в чистую любовь, плохие – в частую, умные – в качественную; Хорошие девочки одеваются аккуратно, плохие – вызывающе, умные – быстро; Хорошие девочки становятся заботливыми женами, плохие – феерическими любовницами, умные – верными друзьями; Хорошие девочки лишаются девственности в первую брачную ночь, плохие – при первом удобном случае, умные – два-три раза; Хорошие девочки лишаются девственности с мужем, плохие – с пьяным одноклассником, умные – с фаллоимитатором; Хорошие девочки дают по любви, плохие – за деньги, умные – когда сами захотят; Хорошие девочки читают сказки, плохие – Камасутру, умные – медицинскую энциклопедию; Хорошие девочки верят мужчинам, плохие – не верят мужчинам, умные не верят никому; Хорошие девочки от огорчения плачут, плохие – пьют, умные отправляются по магазинам; Хорошие девочки комплексуют по поводу размера груди, плохие – закачивают силикон, умные гордятся тем, что имеют; Хорошие девочки вышивают крестиком, плохие – колбасятся на дискотеках, умные — рыщут в Интернете; Хорошие девочки умеют готовить, плохие – умеют сделать заказ, умные – сидят на диете; Хорошие девочки владеют иностранными языками, плохие – матерным, умные – своим собственным; Хорошие девочки относятся к ceкcу как к обязанности, плохие – как к развлечению, умные – как к части жизни; Хорошие девочки берут в кино попкорн, плохие – презерватив, умные – губную помаду.