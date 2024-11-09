Творог вернулся во все популярные диеты. Эксперты рассказали, действительно ли он помогает похудеть. В 50-е годы те, кто хотел похудеть, ели творог вместе с ананасами.
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Творог вернулся во все популярные диеты. Эксперты рассказали, действительно ли он помогает похудеть. В 50-е годы те, кто хотел похудеть, ели творог вместе с ананасами.