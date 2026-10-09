Израиль аннулировал лицензию китайскому рабочему

8 октября 2026 года, Управление по вопросам населения и иммиграции Израиля (PIBA) официально сообщило об аннулировании разрешения на работу у гражданина Китая, подозреваемого в содействии попытке … .
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