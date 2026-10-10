Число отказников от армии сильно выросло

Число граждан, отзывающих заявления об отказе от военной службы, растет в Германии. Об этом сообщает RND со ссылкой на представителя Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества.
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