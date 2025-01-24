Из-за атаки дронов задержаны рейсы из Кольцово в Казань и Самару

В аэропорту Кольцово задержаны несколько рейсов в города Приволжского федерального округа. По информации на онлайн-табло, рейс WZ-1069 компании Red Wings Екатеринбург – Казань вместо 8:30 отправится в 11:00, рейс WZ-1033 Red Wings Екатеринбург – Самара перенесен с 09:05 на 11:00, UT-281 компании UTair Екатеринбург – Самара – с 11:50 до 13:00.