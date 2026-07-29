Медведев: 200 тысяч добровольцев уже выбрали контрактную службу

На Урале граждане активно подписывают контракты на службу в ВС РФ, рассказал полпред Артем Жога. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев сообщил, что за полгода в ряды армии вступили 200 тысяч человек, и подчеркнул, что слухи о мобилизации дестабилизируют ситуацию.