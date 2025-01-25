СССР неслыханно провалился на глазах у всего мира! Советские звезды соблазнились подарками с Запада?

Да-да, тогда «бронза» была провалом.Сборная СССР доминировала на международной арене. Разве можно сейчас представить, что российская команда выиграет 4 Олимпиады подряд? Или 9 чемпионатов мира кряду? Эти миссии кажутся невыполнимыми при любых обстоятельствах.