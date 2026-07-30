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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Авербух: «Петросян по-прежнему должна быть нашим первым номером. Ее статус  не кулуарное решение, а подтвержденный результат»

Призер Олимпиады-2002 Илья Авербух считает, что Аделия Петросян должна быть первым номером сборной России.

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