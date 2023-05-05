Кержаков о «Зените» Спаллетти: «Халк много брал на себя, Витцель – тягучий. После их прихода все сломалось»

«Перло у всех: два чемпионства подряд, борьба с «Бенфикой» в 1/8 Лиги чемпионов. Мне кажется, Спаллетти и игроки были готовы к приходу статусных футболистов, но никто не мог предположить, как именно это произойдет.
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