Журналист Бойко раскрыл реальное число дезертиров в рядах ВС Украины

Украинские власти скрывают реальное число дезертиров на Украине.Украинский журналист Владимир Бойко в своем аккаунте в запрещенной в России соцсети сообщил о том, что число дезертиров на Украине может быть намного больше, чем об этом сообщают власти Украины.