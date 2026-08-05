В России прокомментировали реакцию Зеленского на ночной массированный удар по Украине

Григорий Карасин, глава комитета Совета Федерации по международным делам, в интервью «Ленте.ру» прокомментировал реакцию президента Украины Владимира Зеленского на ночной массированный удар по Киеву и портам Одессы.
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