США готовят Тайваню судьбу Украины

Китай сегодня — один из лидеров мировой экономики. Поднебесная участвует в решении большинства мировых проблем, в том числе и проблем геополитических, территориальных.
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