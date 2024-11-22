Нетрадиционный альянс: к чему приведет союз Маска и Трампа

СИМФЕРОПОЛЬ, 22 ноя – РИА Новости Крым. Альянс владельца транснациональных компаний Илона Маска и республиканца Дональда Трампа выходит за рамки обычного для Америки и рискует не продержаться до конца президентства новоизбранного лидера США.
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