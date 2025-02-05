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Уролитин А из гранатов улучшает память и помогает в лечении болезни Альцгеймера

Уролитин А из гранатов улучшает память и помогает в лечении болезни Альцгеймера

Копенгагенский университет опубликовал результаты нового исследования, которое показало, что уролитин А — природное вещество, содержащееся в гранатах, клубнике и грецких орехах, может улучшить память и помочь в лечении болезни Альцгеймера.

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