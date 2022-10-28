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Этой самоходной артиллерийской установке специалисты прочат большое будущее

Этой самоходной артиллерийской установке специалисты прочат большое будущее

У этой самоходной стрелковой установки большое будущее. Это неудивительно - давайте выясним, почему. Оружие создано на основе разработок южнокорейской компании Samsung Techwin, которая недавно подписала несколько крупных контрактов со странами НАТО.

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