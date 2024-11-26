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Закон, порядок, государство

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В Самарской области сотрудники органов внутренних дел совместно с общественниками организовали для студентов экскурсию в отдел полиции

В Самарской области сотрудники органов внутренних дел совместно с общественниками организовали для студентов экскурсию в отдел полиции

В рамках профориентационной работы сотрудники полиции Самарской области на постоянной основе проводят встречи с молодежью с целью знакомства с профессией полицейского и ориентирования их в будущем на поступление в высшие учебные заведения системы МВД России.

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