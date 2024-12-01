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Глава СКР Бастрыкин проверит расследование дела об унижении семиклассника в Самаре

Глава СКР Бастрыкин проверит расследование дела об унижении семиклассника в Самаре

Конфликт произошёл между школьниками, видео появилось в сети.Руководитель следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил доложить ему о ходе расследования инцидента, который произошёл между школьниками в Самаре.

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