В МАГАТЭ подтвердили удар по саркофагу Чернобыльской АЭС В ночь с 13 на 14 февраля эксперты МАГАТЭ на Чернобыльской АЭС услышали взрыв, прогремевший на новом сооружении, который защищает поврежденный 4-й реактор АЭС, что привело к пожару.